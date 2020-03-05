Депутат Рады рассказал о «верхушке» из иностранных агентов, задающей курс развития Украины

Киев, 5 марта. Смена правительства на Украине не меняет курс страны — Киев по-прежнему находится под иностранным управлением, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Украинский парламентарий прокомментировал уход в отставку Алексея Гончарука и его кабмина, а также назначение на должность премьера Дениса Шмыгаля. По его мнению, новый глава украинского правительства не собирается менять «курс старого, уже уволенного премьера». Это означает, что перемен в стране не стоит ждать, констатировал Кузьмин.

Депутат Рады указал, что из доклада Шмыгаля следует, что Украина «по-прежнему находится под внешним управлением» и именно иностранцы определяют курс развития страны и решают основные кадровые вопросы. По его словам, «верхушка» Украины состоит из иностранных агентов, которые и определяют курс страны.

«Ключевые посты в Украине заняты агентами иностранного влияния», — написал Кузьмин в Facebook.

Правоохранительные органы Украины превратились в прикрытие для разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб, считает депутат. Более того, добавил он, президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии ничего изменить.

«Это означает, что Украина фактически остается страной, оккупированной иностранными мошенниками, которые в сговоре с украинскими олигархами и дальше продолжат грабить государственный бюджет и средства международной финансовой помощи», — подчеркнул парламентарий.

Накануне Алексея Гончарука, который занимал должность премьера, отправили в отставку, сообщил НСН. В соответствии с украинской конституцией уход премьера влечет за собой отставку всего правительства. Новой главой украинского кабмина был выбран Денис Шмыгаль, указал телеканал «360».