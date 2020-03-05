«АвтоВАЗ» запустил производство топовой версии LADA XRAY Сross

Москва, 5 марта. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» запускает производство топовой версии модели LADA XRAY Сross, которой дали название Instinct. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

От своих собратьев специальная модификация будет отличаться дизайнерскими решениями. Instinct получит черную крышу, черные зеркала и черные колесные диски с алмазной шлифовкой. Изменился и интерьер автомобиля — компания предусмотрела специальную обивку сидений и черные глянцевые дверные ручки. Также внутри машины появится бейдж с названием серии.

Кроме того, топовая версия XRAY Сross станет первым автомобилем LADA, оснащенным мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Благодаря ей можно пользоваться сервисами «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыка». Все автомобили LADA XRAY Сross Instinct будут оборудованы 4G модемами, поддерживающими работу интернет-сервисов. Все покупатели новой машины получат в подарок полгода бесплатного Интернета и подписку на «Яндекс.Музыку» на шесть месяцев.

Владельцы модификации Instinct смогут насладиться восьмидюймовым сенсорным экраном. Также модель оснастили камерой заднего вида.

Ранее сообщалось, что в марте «АвтоВАЗ» будет продавать новые машины со скидкой. В зависимости от модели выгода составит от 20 до 50 тысяч рублей. Скидки предоставляются в рамках программы Trade In.