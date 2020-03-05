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«АвтоВАЗ» запустил производство топовой версии LADA XRAY Сross

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«АвтоВАЗ» запустил производство топовой версии LADA XRAY Сross

Москва, 5 марта. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» запускает производство топовой версии модели LADA XRAY Сross, которой дали название Instinct. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

От своих собратьев специальная модификация будет отличаться дизайнерскими решениями. Instinct получит черную крышу, черные зеркала и черные колесные диски с алмазной шлифовкой. Изменился и интерьер автомобиля — компания предусмотрела специальную обивку сидений и черные глянцевые дверные ручки. Также внутри машины появится бейдж с названием серии.

«АвтоВАЗ» запустил производство топовой версии LADA XRAY Сross

Кроме того, топовая версия XRAY Сross станет первым автомобилем LADA, оснащенным мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Благодаря ей можно пользоваться сервисами «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыка». Все автомобили LADA XRAY Сross Instinct будут оборудованы 4G модемами, поддерживающими работу интернет-сервисов. Все покупатели новой машины получат в подарок полгода бесплатного Интернета и подписку на «Яндекс.Музыку» на шесть месяцев.

«АвтоВАЗ» запустил производство топовой версии LADA XRAY Сross

Владельцы модификации Instinct смогут насладиться восьмидюймовым сенсорным экраном. Также модель оснастили камерой заднего вида.

Ранее сообщалось, что в марте «АвтоВАЗ» будет продавать новые машины со скидкой. В зависимости от модели выгода составит от 20 до 50 тысяч рублей. Скидки предоставляются в рамках программы Trade In.

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Источник: Пресс-служба компании «АвтоВАЗ»
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