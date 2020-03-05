Алсу в мятном платье с глубоким декольте устроила танцы с Биланом

Москва, 5 марта. Известная российская исполнительница Алсу в сексуальном наряде бирюзового цвета устроила танцы с певцом Димой Биланом. Соответствующий снимок 36-летняя многодетная мать опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

На кадре Билан с микрофоном запечатлен в танце. На нем костюм бирюзового оттенка и темный джемпер. Рядом с ним Алсу в длинном платье мятного цвета с глубоким декольте и разрезом на ноге. Фолловеры восхитились фигурой исполнительницы и предложили двум звездам российского шоу-бизнеса наконец-таки записать совместную песню.

«У Димы такой классный костюм и цвет, стиляга», — написала irina_k2509. «Платье Бомба! Алсу, выглядишь супер», — восхитилась i122019. «Вау! Прям в одной гамме и на одной волне!» — заметила r_gabidullina. «Красиво смотрятся артисты в танце в бирюзовых костюмах», — подчеркнула kapustina_irina_nikolaevna. «Почему у вас до сих пор нет дуэта?!» — поинтересовалась volha_danilevich.

Певица Алсу в выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube призналась, что покупала голоса в пользу дочери Микеллы Абрамовой в финальном голосовании на шоу «Голос. Дети». Ведущая шоу Ксения Собчак поинтересовалась, что было самым болезненным в скандале, в центре которого оказалась дочь певицы. Алсу не смогла сдержать слез, но заметила, что не нарушала правил конкурса. По ее словам, голоса покупали все участники шоу, так как каждая СМС была платной.