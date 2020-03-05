ВЦИОМ выяснил, что мужчины будут дарить женщинам на 8 Марта

Москва, 5 марта. Самыми популярными подарками мужчин на 8 Марта являются цветы, бижутерия и парфюмерия. Эти данные следуют из опроса ВЦИОМ.

В социологическом исследовании приняло участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Опрос проводился 2 марта посредством телефонного интервью.

«Среди самых популярных ответов вновь, как и годами ранее, лидируют цветы (64%), а также парфюмерия, косметика, бижутерия (24%) и конфеты, спиртные напитки, деликатесы (17%)», — отмечается в результатах опроса.

В исследовании также говорится, что продолжает уменьшаться количество мужчин, предпочитающих дарить своим дамам билеты на культурные мероприятия или ужин в ресторане. Если в 2017 году таких кавалеров было 15%, то в текущем – уже 7%. С другой стороны, сокращается число желающих подарить ювелирные украшения (11% против 18% в 2017 году), также смартфоны и прочие гаджеты (4% против 9%).

По данным опроса, мужчины чаще стали интересоваться желаниями женщин или просто дарят деньги. При этом тех, кто сам выбирает подарок становится меньше.

Помимо этого, ВЦИОМ опросил и женщин. Почти половина опрошенных ответила, что хотела бы получить на 8 Марта цветы, а треть женщин мечтает о туристической путевке.

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