Сопредседатель родительского комитета Петербурга рассказал о «выпускных войнах» в школах

«Поход с квестом!», «Нет, ресторан!», «Обязательно нужны бальные платья!» — весна для родителей одиннадцатиклассников традиционно знаменуется стартом подготовки к грядущему выпускному вечеру. О том, как праздник становится яблоком раздора между родителями и детьми и почему возникают «выпускные войны», рассказал сопредседатель Ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей в кулуарах пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Родители на тропе войны

В первую очередь при подготовке выпускного встает вопрос о денежных сборах на организацию праздника. Как отметил Михаил Богданов, финансы — одна из основных зон конфликта между родителями.

«Все, что касается выпускных и каких-то крупных мероприятий, — они (сборы. — Прим. ред.) всегда существуют, и это как раз одна из таких зон конфликта. Даже более сложных, чем просто история про поход куда-нибудь или текущие сборы на нужды класса, потому что тут разговор идет уже о других суммах», — сказал Михаил Богданов.

Однако наряду с денежной стороной вопроса причиной конфликта между родителями выпускников может стать и сам формат мероприятия.

«Одни родители считают полезным и правильным какой-нибудь поход за город или игру в формате квеста, а другие говорят: «Нет, это должен быть ресторан», «Обязательно с бальными платьями, иначе куда же мы без бальных платьев выйдем!». Здесь уже вопрос вкуса, вопрос мировоззрения даже в каком-то смысле. И это сложный вопрос, потому что на этой почве часто возникают нерешаемые проблемы. Бывают даже случаи, когда дети не участвуют в выпускном по причине, что родители не договорились. Это не всегда связано с последствиями для них с точки зрения буллинга или чего-то похожего, но они могут совершенно спокойно уже в этом возрасте сами принять решение не участвовать в каком-то мероприятии. И зачастую одиннадцатые классы не в полном составе отмечают даже последний звонок. Это все — вещь очень специфическая. Есть такая проблема», — констатировал сопредседатель Ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет».

Однако родители редко обращаются за помощью при решении таких вопросов в Ассоциацию. Чаще всего, по его словам, такие истории так или иначе «разруливаются» на местном уровне.

А если запретить выпускные?

Проблема организации выпускных вечеров является традиционной, отметил Богданов. Однако при этом он считает нецелесообразными попытки запретить или как-то «регламентировать» выпускные. Школа обычно не вмешивается в эти вопросы, да и родители старшеклассников не примут отказ от праздника.

«Дело в том, что, как только такое решение попытаться принять, что, мол, «мы ни в чем не участвуем» или не проводим выпускной, — вообще-то это бьет не по кошельку и не спасает денежные средства. Это бьет по отношениям в коллективе между детьми», — подчеркнул Богданов.

По его словам, принятое родителями решение об отказе от праздника может стать причиной конфликта внутри класса. Кто-то из учеников начнет обвинять одноклассников в том, что мероприятия не будет «из-за их родителей».