ГТЛК отреагировала на сообщение о рисках продаж Sukhoi Superjet 100

Москва, 5 марта. Сообщения о рисках продаж самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), опубликованные в проспекте к выпуску облигаций Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), не являются официальной позицией организации и сформулированы независимыми юристами. Об этом сообщили в пресс-службе ГТЛК.

«Раздел проспекта, касающийся риск-факторов, направлен на защиту интересов инвесторов и формируется независимыми юридическими консультантами, сопровождающими сделку по выпуску еврооблигаций. Таким образом, представленные суждения не могут считаться официальной позицией ГТЛК по данным вопросам», — подчеркнули в компании.

Как передает агентство RNS, в ГТЛК отказались комментировать мнения различных экспертов по данному вопросу, поскольку это не соответствует политике компании. Не стали в организации озвучивать и свою собственную позицию по поводу продажи SSJ-100 «в контексте данного сообщения».

Ранее РБК опубликовало материал, в котором сообщалось, что ГТЛК, являющаяся крупнейшим владельцем SSJ, назвала основные риски продаж Sukhoi Superjet 100 в своем проспекте к размещению еврооблигаций. В этот список вошли отсутствие развитого рынка для реализации SSJ, проблемы с запчастями и техническим обслуживанием.

Кроме того, в проспекте упоминалась трагедия, которая произошла в мае 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». Тогда SSJ-100 загорелся после жесткой посадки, погибли более 40 человек.