Родственники Заворотнюк продали ее любимый особняк

Москва, 5 марта. Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей от онкологического заболевания, продали ее любимый особняк. Такие слухи появились в Сети на фоне продолжающегося молчания близких артистки.

Родственники Заворотнюк продолжают игнорировать требования широкой общественности раскрыть информацию о ее состоянии. Из-за этого Сеть периодически заполоняют самые разнообразные слухи.

По последней информации, распространившейся во всемирной паутине, близкие продали любимый особняк звезды телесериала «Моя прекрасная няня», а саму актрису перевезли в московскую квартиру, передают «Дни.ру». Однако подтверждения этим данным пока нет.

Ранее в Сети обсуждали возможный переезд Заворотнюк в Италию под присмотром старшей дочери. По данным СМИ, актриса наблюдалась в одной из лучших клиник европейской страны, передавало Федеральное агентство новостей.

Кроме этого, в Интернете публиковались данные о том, что «прекрасная няня» на самом деле парализована. Согласно этой информации, у актрисы отнялась правая часть тела.

Напомним, о тяжелом заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно летом прошлого года. Тогда актриса внезапно исчезла из публичного пространства. Сообщалось, что у артистки диагностирован рак головного мозга. Под давлением общественности ее родственники признали, что Заворотнюк больна, но не стали уточнять, чем именно.