Вахтовый автобус с 40 пассажирами влетел в легковушку в Башкирии

Уфа, 5 марта. Вахтовый автобус с 40 пассажирами в салоне въехал в иномарку на трассе в Салавате. Об этом сообщили в ГИБДД по республике.

Дорожно-транспортное происшествия произошло утром 5 марта. По имеющимся данным, за рулем иномарки находилась женщина, а в салоне автомобиля ехал 6-летний ребенок. Прибывшие на место аварии медики осматривают малыша.

Отмечается, что автобус перевозил сотрудников одного из местных заводов. Никому из них медицинская помощь не потребовалась.

В данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют подробные обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве на 54-м километре кольцевой дороги перекрыли три полосы из-за ДТП. Столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадал один человек, передает НСН.