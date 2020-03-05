Тарзан объяснил, почему уже почти 20 лет живет вместе с Королевой

Москва, 5 марта. Российский актер Сергей Глушко, известный как Тарзан, раскрыл секрет крепких отношений со своей супругой, певицей Наташей Королевой, с которой он вместе уже почти 20 лет.

По словам артиста, главное в отношениях — слушать и слышать друг друга, других каких-то секретов нет.

«Всегда должна быть готовность идти на уступки. Даже если ты сто тысяч раз прав, но видишь непонимание со стороны второй половинки, то все. Скажи: «Я не прав». Подойти и заяви: «Извини, дорогая». Просто уложи свою гордыню и уверенность», — сказал 39-летний Тарзан в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Он также призвал меньше слушать других и сравнивать свои отношения с другими. Тарзан советует быть уверенным в себе, и тогда в отношениях будет царить приятная и теплая атмосфера.

По словам Глушко, они с супругой никогда не забывают день свадьбы. Эту праздничную дату они отмечают ежегодно, указала «Вечерняя Москва». Более того, у пары есть несколько праздников, которые они обязательно справляют.

«День варенья отмечаем. Есть у нас такой праздник. Но это все благодаря Наташе. Она за этим следит», — сказал артист.

Тарзан и Наташа Королева состоят в романтических отношениях с начала нулевых. В августе 2003 года пара официально зарегистрировала свои отношения, у супругов есть сын Архип.