Киев незаконно продал акции украинской «дочки» ВЭБа на аукционе

Москва, 5 марта. Украинские власти нарушили международное право и продали на аукционе акции украинской «дочки» ВЭБ. РФ — «Проминвестбанка». Акции приобрел неизвестный покупатель. ВЭБ намерен отстаивать свои интересы в суде, заявили представители госкорпорации.

На этой неделе запрет на продажу акций «Проминвестбанка» был подтвержден Арбитражным институтом Стокгольма, однако Киев все равно организовал незаконный торги 4 марта. В итоге акции украинского дочернего банка ВЭБ.РФ были проданы за 268 млн 870 тыс. 996 гривен. Информации о покупателе у ВЭБа нет.

По мнению российской стороны, Киев незаконную экспроприировал инвестиции российского инвестора, окончательно нарушил двустороннее соглашение о защите капиталовложений и показал всему мировому сообществу свое отношение к нормам международного права.

Грубое нарушение решения независимого трибунала в Стокгольме также отчетливо продемонстрировало, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности, считают в ВЭБ. Вице-президент правового блока госкорпорации Игорь Краснов заявил, что ВЭБ приложит все законные усилия для компенсации своих потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикции, сообщает РИА Новости.

Напомним, ВЭБ купил акции Проминвестбанка в 2008 году, вложив в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В июне прошлого года ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж из-за косвенной экспроприации Украиной Проминвестбанка. Позже для предотвращения принудительной продажи акций Проминвестбанка с аукциона,ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры.