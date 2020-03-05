Вашингтон, 5 марта. Суд американского столичного округа Колумбия потребовал по просьбе прокуратуры США от петербургского предпринимателя Евгения Пригожина отчет по его распорядку дня и встречам начиная с 1 января 2014 года. В ответ бизнесмен отправил заявление с объяснением, почему это не представляется возможным.

Ранее прокуратура США запросила у «Конкорда» данные о его структуре, а также внутреннюю переписку сотрудников. Американские власти утверждают, что компания якобы предоставила запрашиваемые документы не в полной мере, поэтому суд округа Колумбия обязал организацию выслать данные до 17.00 4 марта (01.00 5 марта по московскому времени).

«Компания «Конкорд» никогда не вела записи моего расписания в течение периода до моего назначения генеральным директором, а я стал генеральным директором после 1 февраля 2018 года, в связи с чем в документах «Конкорда» не удалось произвести какой-либо поиск», — говорится в объяснении предпринимателя.

Также прокуратура США требует у «Конкорда» документы за этот же срок, которые компания что по российскому законодательству, что по внутренним инструкциям не обязана хранить.

«C 17 апреля 2014 года в «Конкорде» установлен порядок хранения электронных почтовых сообщений и записей сроком не более трех месяцев, и этот порядок заключается в автоматическом уничтожении электронных писем как на уровне почтового сервера, так и на уровне рабочих станций», — объяснил бизнесмен.

Напомним, ранее Вашингтон безосновательно пытался обвинить «Конкорд» во вмешательстве в президентские выборы США, состоявшиеся в 2016 году. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер организовал в связи с этим провальное расследование, которое длилось почти два года и на которое потратили около 30 миллионов долларов, полученных за счет американских налогоплательщиков. В результате Мюллер был вынужден признать, что никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой не существует. После обвинений, которые предъявили Мюллеру адвокаты «Конкорда», спецпрокурор сбежал со своего поста. Он признал свое фиаско перед журналистами и заявил, что покидает Минюст США.