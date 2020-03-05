Маша Распутина встала на сторону Успенской после скандала с дочерью

Москва, 5 марта. Российская певица Маша Распутина с тревогой прокомментировала скандал в семье Любови Успенской и выразила обеспокоенность здоровьем королевы шансона.

Распутина заявила, что полностью поддерживает Успенскую, которая потратила очень много нервов на разборки с дочерью и представителями СМИ. Маша Распутина считает, что ее коллегу просто добивают телевизионные скандалы.

В разговоре с корреспондентом «Собеседника» певица заявила, что понимает, как непросто Любови Успенской переживать настоящую семейную трагедию. Она встала на сторону звезды шансона после скандала с дочерью.

«Мой муж Виктор Евстафьевич недавно смотрел передачу с Успенской. Говорит, что в ее адрес такие выпады нехорошие звучат. Фактически ее добивают. Этого делать нельзя!» — резко ответила Распутина.

Она призналась, что часто сталкивалась с проблемами и семейными испытаниями. По словам певицы, ей самой пришлось пережить сложный период в отношениях со старшей дочерью Лидой.

На программе «Звезды сошлись» на НТВ дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о подробностях жизни со своей матерью. Она призналась, что в ее семье давно назрел конфликт. Татьяна утверждает, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам самой Любови Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы. Частные детективы предположили, что представители телеканала могли дать Татьяне алкоголь или иные препараты, чтобы разговорить.

На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Успенская заявила, что находится в предынсультном состоянии. Певица призналась, что очень болезненно переживает семейный конфликт. По словам исполнительницы, врачи постоянно делают ей уколы.

Татьяна Плаксина может принять участие в съемках новых телевизионных передач, посвященных ее отношениям с матерью. В США за ней «охотятся» стрингеры, нанятые российскими телевизионщиками. Девушке предложили 1 млн рублей за резонансное интервью о матери.