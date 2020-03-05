Путин рассказал историю создания российских «Искандеров»

Москва, 5 марта. Российский лидер Владимир Путин рассказал о том, как создавались ракетные комплексы «Искандер». В рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» он уточнил, что «Искандер» сделала группа молодых людей из института.

«Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире», — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что «пришли молодые ребята и сделали «Пересвет».

«Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — сказал он.

Ранее политолог, военный эксперт Иван Коновалов объяснил, почему «Искандеры» вызывают на Западе «зубовный скрежет». По его словам, перевооружение российской армии на «Искандеры» — «совершенно логичная вещь, которая входит в общую картину реформы армии РФ». Западные государства прекрасно знают тактико-технические характеристики этих комплексов, указал Коновалов.

Напомним, Министерство обороны РФ ранее сообщило, что ракетные соединения Сухопутных войск России завершают перевооружение на комплекс «Искандер». В распоряжении личного состава окажутся несколько десятков пусковых установок, а также транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, указала «Газета.ру».

Испытания «Искандера» завершились в 2007 году. Комплекс был принят на вооружение российской армии в версиях «Искандер-М» и «Искандер-К».