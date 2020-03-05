Сенатор Рязанский оценил идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

Москва, 5 марта. Член Совета Федерации России Валерий Рязанский поддержал идею изменить систему оплаты больничных, декретных и очередных отпусков.

Первый заместитель комитета Совфеда по социальной политике считает, что с появлением изменений система выплат будет более надежной. Он объяснил это тем, что с новой моделью выплат будет всегда четко соблюдаться дисциплина исполнения обязанностей.

«Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных... Учитывая, что фонд работает устойчиво и репутация у него серьезная, а также хорошо отлажена работа юридических служб, я думаю, это предложение заслуживает внимания», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его словам, в последнее время наблюдается «тенденция перехода в централизованной вариант», когда выплату осуществляет федеральный фонд, а не региональная структура.

Ранее стало известно о разрабатываемой Министерством труда и социальной защиты РФ системе оплаты больничных, декретов и отпусков. Согласно проекту, со следующего года их будет компенсировать Фонд социального страхования, отметил НСН. Как указала Deita.ru, целью новшества является обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат.