Продюсер Казанцев рассказал о возможной судьбе самого скачиваемого приложения TikTok

Москва, 5 марта. Контент, который размещают пользователи популярного у молодежи приложения TikTok, может со временем измениться и «повзрослеть» вместе с аудиторией. Таким мнением поделился продюсер Николай Казанцев.

На данный момент TikTok, с помощью которого пользователи делятся короткими музыкальными видео, является развлекательным ресурсом.

«Контент TikTok потребляет очень молодой человек. Он за свою жизнь ни опыта, ни денег, ни профессии нажить не успел. Он неплатежеспособен», — отметил Казанцев.

По словам эксперта, практически в такой же ситуации изначально находилась социальная сеть Instagram. Продюсер отметил, что раньше там «постили фоточки завтраков», однако сейчас ресурс стал площадкой для блогеров, вкладывающих серьезное содержание в свои публикации.

На данный момент основная часть юзеров TikTok — это люди моложе 20 лет, и контент приложения соответствует аудитории.

«Там формат публикаций — это несколько секунд «смешных роликов под музончик». Весь креатив сводится к визуальной части. Содержательная часть минимальная», — сказал Казанцев в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что пользователи TikTok взрослеют, соответственно, со временем, скорее всего, в приложении появится более серьезный контент. Если смотреть на опыт Instagram, этот процесс может занять порядка пяти лет.

TikTok был создан около двух лет назад китайской компанией ByteDance. По итогам января 2020 года приложение стало самым скачиваемым в мире. В прошлом году пользователи из России разместили в TikTok свыше 20 миллионов роликов.