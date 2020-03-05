Шнуров в стихах ответил на слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Москва, 5 марта. Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова о «ненужности» образования для девочек. Пост он опубликовал в социальной сети Instagram.

Артист отнеся к высказыванию священнослужителя с иронией. Он уточнил, что РПЦ пытается свести всю жизнь женщины только к материнству и супружеству.

«Пусть готовятся уже/ К родам и до гроба./ Бабы будут замужем,/Ни к чему учеба!» — написал Шнуров.

Ранее священник в эфире радиостанции «Радонеж» объяснил, что в школе девочка будет «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям». По его словам, оставшись помогать матери дома, «она будет уже готовая мама» и «все будет уметь».

Шнуров неоднократно писал стихотворения, комментируя разные события в России. Так, в феврале певец написал новое стихотворение, которое посвятил новой партии писателя Захара Прилепина «За правду».

Лидер «Ленинграда» вспомнил, что Охлобыстин снимался в телевизионных шоу, в том числе комедийном сериале «Интерны», а еще был священником. Артист напомнил, что Прилепин имеет прошлое, связанное с работой в правоохранительных органах. Исполнитель указал на то, что в новой партии «что ни личность, то типаж». Такой состав, по его мнению, ранее мог встретиться только в произведениях Михаила Булгакова.

Известно, что кроме Прилепина в новую партию также вошли российский актер и режиссер Иван Охлобыстин, получивший российское гражданство актер Стивен Сигал, исполнительница Юлия Чичерина, музыкант Вадим Самойлов. Предполагается, что политическая организация будет отстаивать консервативные ценности.