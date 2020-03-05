В Крыму отреагировали на мольбы Украины ввести новые санкции ЕС против России

Если Европейский союз внемлет слезам Украины и все же введет очередные санкции против России, то новые ограничительные меры не смогут нанести хоть какой-нибудь урон. Более того, сама Европа устала от бессмысленных ограничительных мер. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Надежды Киева

Украинские власти рассчитывают на введение новых ограничительных мер против Российской Федерации из-за начавшегося в декабре прошлого года железнодорожного сообщения с Крымом. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

«Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом», — заявил он, прокомментировав согласование комитетом постоянных представителей Евросоюза продления санкций против физических лиц и организаций.

В настоящий момент в санкционном списке Евросоюза, предполагающем запрет на поездке в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе, находится 177 лиц и 44 организации.

В конце декабря прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, который является самым протяженным мостом в стране (его длина составляет 19 километров).

Европа устала от санкций

Как отметил Алексей Черняк, власти Крыма уже давно готовы к новым санкциям Европейского союза. Он допустил, что Евросоюз все-таки внемлет мольбам Украины и введет очередные ограничительные меры.

«Но против кого введут? Против «Крымской железной дороги» и оператора? Это бессмысленно. Они работают только на территории Республики Крым, никаких дивидендов и счетов за границей нет. Поэтому бояться абсолютно нечего и операторам, что занимаются перевозками, что «Крымской железной дороге». Чисто номинально, даже если и введут санкции, включат в какие-то списки руководство, названия компаний — это все, что может произойти. Поэтому никакого урона работе ни перевозчикам, ни пассажирам не будет. Это в самом худшем случае», — пояснил Алексей Черняк.

По его мнению, если Украина начинает ЕС просить о новых санкциях, то сам Европейский союз не спешит. Сегодня Евросоюз сам устал от своих же санкций.

«Они понимают, что ограничительные меры абсолютно не эффективны. Наоборот — это будет своего рода реклама того, что в Крым можно добраться по железной дороге», — заключил Алексей Черняк.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.