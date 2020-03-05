Проткнувшего приятеля штык-саблей молодого человека осудили в Пензе

Пенза, 5 марта. 22-летнего жителя Пензы осудили на восемь лет колонии за убийство штык-саблей своего знакомого. Железнодорожный районный суд признал его виновным в совершении преступления по статье 105 УК РФ. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Преступление произошло ночью 3 ноября 2019 года в одном из кафе на ул. Медицинской. По информации следствия, осужденный употреблял там спиртное вместе с компанией приятелей. Один из посетителей заведения обратился к нему за сигаретой, молодому человеку эта просьба показалась возмутительной. Между мужчинами завязался конфликт.

«Злоумышленник сходил домой за клинком имевшейся у него штык-сабли от французской винтовки XIX века и попытался напасть на обидчика. Другой участник компании встал на защиту», — рассказала Артамонова.

Осужденный нанес удар 37-летнему защитнику в спину. Мужчина скончался на месте от полученных ран. Остальные посетители кафе обезоружили нападавшего и передали в руки полиции.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Материалы были переданы в суд, который признал убийцу виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.