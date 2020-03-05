Москва, 5 марта. Ведущую вручения премии МУЗ-ТВ Леру Кудрявцеву заменили певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. По данным средств массовой информации, к этому может быть причастна примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

В 2019 году ведущим церемонии вручения наград телеканала МУЗ-ТВ, помимо Кудрявцевой, были юморист — супруг Пугачевой — Максим Галкин, резидент Comedy Club Александр Ревва и светская львица, журналист Ксения Собчак. Как считают эксперты, то, что Кудрявцеву заменили на Бузову в 2020 году — вполне логично, так как последняя, несмотря на неоднозначную репутацию, имеет большую популярность среди россиян.

Как пишет издание «Дни.ру», Кудрявцева ранее рассказала, что ее буквально выставили вон. Она узнала «об увольнении» от журналистов, а не от генерального директора телеканала МУЗ-ТВ Армана Давлетярова, с которым они дружат и живут «дом в дом». Кудрявцева напомнила, что много лет отдала телеканалу, и там лежит ее трудовая книжка.

«Когда узнаешь новости из средств массовой информации, а не от своего друга, возникает вопрос, есть ли вообще дружба», — отметила Кудрявцева.

Журналисты считают, что причиной увольнения Кудрявцевой стало влияние Пугачевой на ситуацию. Пугачеву обвинили в увольнении Кудрявцевой с МУЗ-ТВ.

По данным KP.Ru, Пугачева не простила телеведущей выпуск передачи «Секрет на миллион», который был посвящен ее 70-летнему юбилею. В программе откровениями о личной жизни певицы поделились ее бывший муж Миколас Орбакас и экс-любовник Сергей Челобанов. СМИ считают, что Пугачевой не понравилось, что некогда бывшие возлюбленные на всю Россию обсуждали, какова она в постели.