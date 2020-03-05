В МИД РФ объяснили, почему США решили ускорить разработки гиперзвукового оружия

Москва, 5 марта. США заявили о планах по испытанию сверхзвукового оружия в 2020 году, испугавшись успехов России в развитии новых технологий вооружения, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам Ермакова, Штаты вели разработки в сфере гиперзвукового оружия многие десятилетия, но как только узнали, что Россия значительно преуспела в этом, сразу напряглись и решили ускориться.

«Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть», — подчеркнул дипломат в комментарии РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», о том, что Россия и Китай опередили Штаты в разработке гиперзвукового оружия, заявил на брифинге в Пентагоне глава исследовательских и инженерных программ Минобороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.

Уайт посетовал, что раньше США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но противники (Россия и Китай) «разрабатывают средства, нацеленные на лишение США преимуществ в космосе, на море и в воздухе»

«Русские начали работать над гиперзвуковыми технологиями одновременно с нами, и они использовали накопленный опыт. Они использовали разработки, относящиеся к периоду «холодной войны», — добавил Льюис.

О том, что Россия на сегодняшний день является единственной страной, у которой есть гиперзвуковое оружие, в конце декабря минувшего года заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что на боевом дежурстве ВС РФ уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет», началось оснащение «Авангардом». Идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник», отмечает телеканал RT.