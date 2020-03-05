Коронавирус добрался до Украины и вызвал панику

На Украине на днях был зафиксирован первый случай коронавируса. Поскольку, по словам специалистов, страна совершенно не готова к борьбе с этой напастью, местные медики не исключают резкой вспышки заболевания и начала массовой эпидемии. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, первый случай заболевания был обнаружен в городе Черновцы у человека, вернувшегося из поездки в Италию. Узнав об этом, местное население не растерялось и в течение нескольких часов скупило в аптеках весь запас медицинских масок. А самые предприимчивые граждане тут же взвинтили цены на них в несколько раз и продают изделия на рынках по 10 гривен (примерно 26 рублей). Мэр города Алексей Каспрук подтвердил, что в Черновцах «возникла большая проблема с медицинскими масками, халатами и термометрами». Правда, он оговорился, что «не видит причин для ввода чрезвычайного положения».

Еще у шести украинцев, помимо жителя Черновцов, подозревают коронавирусную инфекцию, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По его словам, все эти люди изолированы, а образцы их биоматериала переданы в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины. Известие о том, что опасный вирус уже проник на территорию государства, вызвало панику в столице и других крупных городах, говорят киевские эксперты-медики.

«Паника вызвана, прежде всего, тем, что людей искусственно напугали этим вирусом, давно и регулярно рассказывая о нем по всем телеканалам, — заявил Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины. — В итоге во многие поликлиники и больницы Киева выстроились огромные очереди из пациентов. Меньшая часть из них пришла потому, что у них повысилась температура. А большая часть — просто потому, что они напуганы и жаждут получить от медиков заверение, что не больны».

«К сожалению, коронавирусная инфекция добралась и до Украины, что не удивительно, учитывая огромный трудовой поток населения между Европой и нашей страной. Это означает, что совсем скоро у нас будет вспышка инфекции. Отдельные носители вируса уже есть, и болезнь начнет распространяться в геометрической прогрессии, — с грустью констатирует бывший главный санврач Украины Святослав Протас. — Причины этого банальны: у нас полностью разрушена система наблюдения по инфекционным заболеваниям, то есть система идентификации, регистрации и учета практически не работает. Кроме того, существуют огромные проблемы с диагностикой коронавируса. Тесты есть, но их на данный момент всего несколько десятков. Поэтому говорить о том, что наши медики способны быстро выявить носителей вируса, не приходится».

На Украине локализовать распространение коронавируса невозможно, заявил Константин Надутый, замглавы Всеукраинского врачебного общества.

«После попадания коронавируса на территорию нашей страны, которое уже, к сожалению, произошло, украинцев будет очень сложно себя защитить от него, — констатирует он. — Возбудитель и способы передачи вируса удивляют всех ученых. Он передается и контактным путем, и бытовым, и воздушно-капельным, и фекально-оральным, и даже внутриутробным. В Китае рождаются дети, зараженные коронавирусом. Инкубационный период увеличился до 24 дней, а значит, полностью здоровые люди могут быть переносчиками данного вируса. Им может быть болен любой человек, идущий мимо вас по улице. На мой взгляд, на Украине локализовать распространение этого вируса просто нереально».

По всем национальным СМИ украинцам настойчиво советуют соблюдать меры предосторожности: «правильно» кашлять и чихать, носить защитные маски, мыть руки и укреплять иммунитет. Минздрав уже выпустил мультики-инструкции на эту тему, а со вчерашнего дня появились еще и радиоролики «как не заразиться». Все это делается для того, чтобы хоть как-то успокоить население, ведь эффективных средств борьбы с вирусом в стране просто нет. Отсюда и советы «пореже появляться в общественных местах, не выпускать на улицу детей и стариков» и т. д.

Тем временем главный санврач Украины Ляшко не исключил возможности быстрого распространения коронавируса COVID-2019 по всей территории страны. Он честно признал, что в случае, если начнется эпидемия, больных будут оставлять лечиться дома — на всех мест в инфекционных больницах просто не хватит.

«Сейчас наша главная задача — сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей, как вести наблюдение за больными. Дело в том, что в случае массового распространения болезни мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным коронавирусом и тем, кто находится под подозрением, мест не хватит», — отметил Ляшко.

Впрочем, считают киевские медэксперты, главный санврач напрасно возлагает надежды на семейных врачей. Их по всей Украине в два-три раза меньше, чем требуется. Поэтому, скорее всего, в случае эпидемии многие больные коронавирусом будут предоставлены сами себе. По мере распространения заразы начнут умирать врачи, которые контактировали с больными, потому что они абсолютно беззащитны перед ней.

«Наши врачи не обеспечены средствами индивидуальной защиты. В итоге они просто начнут умирать, и некому будет предоставлять услуги медицинской помощи. У нас в стране практически не осталось врачей-эпидемиологов. Возможно, осталось несколько сотен медиков пенсионного возраста на всю Украину. Но их деятельность не урегулирована, у них нет даже страховки, — указал Кравченко. — Беда еще и в том, что в наших законах не прописано, какую ответственность несет государство в случае смерти заразившихся врачей. В 2009-м, когда от свиного гриппа умерло несколько десятков медиков, государство не признало это «профессиональным заболеванием». Любой доктор, который станет жертвой коронавируса, является незащищенным. Нет лабораторий, инфекционных боксов необходимого уровня защиты для того, чтобы справиться с распространением вируса. Все, что говорит власть, просто популизм. А из-за отсутствия единой санэпидемслужбы профинансировать какие-либо мероприятия нереально. На мой взгляд, если в нашу страну уже завезли коронавирус, то в самом скором будущем он способен привести к резкому сокращению населения. Цифры по смертности, которые мы видим в Китае, не такие большие только благодаря слаженным действиям и профессионализму правительства КНР. Там не жалеют для безопасности граждан ничего. На Украине власти этого не понимают, потому что намеренно уничтожают государство, которое находится под внешним управлением».

По словам врача-инфекциониста Юрия Жигарева, после попадания вируса в страну ее ждут такие же последствия, что и в других государствах мира.