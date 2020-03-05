Путин заявил, что Касперский ничем не хуже Маска

Москва, 5 марта. Программист и бизнесмен Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС. Глава государства считает, что предприниматель в своей сфере не хуже американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, кого РФ может предложить в качестве такого же примера для подражания, как Маск.

При этом Путин отметил, что Касперский — не единственный такой лидер, его имя — то, что «в голову приходит прямо сейчас, с лету».

Касперский является одним из лидеров в своей сфере, его компания — «Лаборатория Касперского» — могла бы достичь и больших успехов, если бы не искусственно созданные другими странами барьеры, заявил российский лидер.

Глава государства, отвечая на вопрос, слышал ли он о Маске, ответил утвердительно, однако мем «Как тебе такое, Илон Маск?» ему незнаком.

У Путина также спросили, могут ли в России сделать аналог электромобиля Tesla, который выпускает компания американского изобретателя. Глава государства напомнил о работе бизнесмена Михаила Прохорова, который сказал, что «он сделает».