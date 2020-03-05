Ляйсан Утяшева поразила подписчиков своей гибкостью

Москва, 5 марта. Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поразила поклонников своей гибкостью. В социальных сетях знаменитость продемонстрировала потрясающую растяжку. Ролик девушка выложила на своей странице в Instagram.

На кадрах зрители могут увидеть двукратную чемпионку Европы в облегающем ярко-желтом костюме, которая выполняет ряд упражнений на гибкость.

«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем... Либо делаем шпагат — краба...» — пошутила Утяшева, подписав ролик.

Подписчики были в восторге от физической формы бывшей спортсменки. Поклонники поделились впечатлениями в комментариях.

«Боже мой! Как у Вас это получается?! Супер», «Выглядит так, будто вы с другой планеты», «Ноги, ноги!», «Волочкова отдыхает», — написали фанаты под роликом.

Другие пользователи соцсети отметили, что супруг Утяшевой Павел Воля, вероятно, сам радуется тому, какая у него жена.

«Крутая. Пашке повезло!» — заметил один из фанатов.

Напомним, Утяшева заявляла, что ей приходилось бороться с лишним весом, после рождения ребенка она сбросила 25 килограммов.

Ранее в Сети произвел фурор снимок изменившейся Утяшевой. На фотографии 34-летняя звезда телеэкрана выглядит значительно старше своих лет. Снимок выложил неизвестный пользователь Instagram, на нем Утяшева предстает уставшей и постаревшей, передавало Федеральное агентство новостей.