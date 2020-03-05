Путин рассказал, как придумал образовательный центр «Сириус»

Москва, 5 марта. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как у него появилась идея создать образовательный центр «Сириус», который находится в Сочи. Глава государства сообщил, что мысль об основании центра пришла к нему, когда он принимал решение по поводу объектов, оставшихся после Олимпиады 2014 года.

По словам Путина, после грандиозного спортивного события поступало много предложений разобрать и перевезти олимпийские объекты.

«Но разобрать, перевезти — это примерно столько же, сколько новое построить», — отметил президент.

Тогда было принято решение в другом месте создать что-то новое и придумать, как использовать олимпийские объекты.

«Сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь — использовать для детского спорта», — сообщил глава государства.

Затем, по словам Путина, он вспомнил, что в качестве наследия СССР нашей стране досталась система специальной подготовки: физико-математические и биологические школы, музыкальные и балетные училища.

«То, чем мы гордимся. Ну, и конечно спорт — это фигурное катание, такие наши виды спорта престижные, где у нас хорошие компетенции. <…> Вот я придумал это объединить», — поделился президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Центр «Сириус» оказывает поддержку одаренным детям, которые проявили себя в спорте, искусстве или естественной науке. Каждый месяц в центр приезжают около 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Проезд и пребывание в «Сириусе» для детей бесплатны.