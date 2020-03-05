Путин заявил, что в РФ создадут все возможности для самореализации хороших специалистов

Москва, 5 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны будут делать все возможное для того, чтобы хорошие специалисты могли самореализоваться в России.

По словам главы российского государства, желающих остаться в России становится все больше и больше. В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент констатировал, что «кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться».

«Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится все больше и больше. А то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа», — пояснил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российские власти должны делать больше и больше, чтобы у людей было желание работать и самореализовываться на родине. Президент РФ также дал положительную оценку конкурсам «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей». Путин пояснил, что эти конкурсы «не на какое-то место, на какую-то должность», а шанс повысить свои знания и компетенции.

«Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников», — добавил президент России.

Лидер страны заметил, что некоторые люди, которые успешно показали себя на этих конкурсах, заняли высокие должности, в том числе министров, замминистров и губернаторов. По словам Путина, «это очень хороший социальный лифт».