Безпалько объяснил разницу между драками в Раде и парламенте Турции

Массовая драка произошла в парламенте Турции между депутатами правящей Партии справедливости и развития и представителями Народно-республиканской партии. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, чем «кулачный бой» в турецком парламенте отличается от потасовок в Верховной раде Украины.

Ранее в Великом национальном собрании Турции состоялось закрытое заседание, во время которого руководитель парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч резко высказался в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Заявление вызвало негативную реакцию парламентариев от правящей Партии справедливости и развития. Народные избранники вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. По данным СМИ, во время потасовки некоторые депутаты падали на пол, опрокидывая кресла.

Однако Турция не единственная страна, депутаты которой прибегают к рукоприкладству во время заседаний: с разной степенью регулярности «бои» происходят в украинском парламенте. В «Википедии», например, можно даже найти статью «Бійки у Верховній Раді України» (Драки в Верховной Раде Украины).

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил разницу между драками украинских и турецких законодателей, а также рассказал, чем был вызван «кулачный бой» в Великом национальном собрании Турции.

«Здесь не совсем уместно, наверное, сравнивать именно с украинским парламентом, потому что украинский парламент отличался своими драками, несмотря на то, что он был идеологически однороден. А турецкий парламент все-таки показывает видимую степень накала страстей в турецком государстве ввиду операции на территории Сирии. Не все в Турции согласны с тем, что делает Эрдоган на территории соседнего государства, и очевидно, что часть парламентариев настолько нетерпима по отношению к этим людям, что пошла в драку», — сказал Богдан Безпалько в комментарии ФАН.

Он отметил, что негативно относится к подобным методам решения вопросов в законодательном органе. Однако, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, потасовка народных избранников отражает противоречия в турецком обществе.

«В турецком обществе существует дискриминация курдов, в турецком обществе существует сейчас почти монополия на идеологию, стремление к неоосманизму со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, и очевидно, что это все-таки вызывает как протест, так и яростную поддержку, которые, в конце концов, превращаются в драки в парламенте», — резюмировал эксперт.

Напомним, 5 марта должна состояться встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. Главы государств планируют обсудить проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.