Более 290 миллионов детей не ходят в школы из-за коронавируса по всему миру

Токио, 5 марта. Власти уже 15 государств и территорий приняли решение на время полностью закрыть школы в интересах борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Отмечается, что в результате посещать учебные заведения не могут более 290,5 миллиона детей и подростков. Как объяснили специалисты, школы закрыты в Иране, Италии, Монголии, Китае, КНДР, Японии, Кувейте, Ливане, а также Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме этих государств, часть стран закрыли образовательные учреждения в отдельных районах. Речь идет о девяти государствах: в их числе Великобритания, Вьетнам, Германия, Пакистан, США, Франция, Южная Корея.

В ЮНЕСКО уточнили, что в некоторых странах из-за этого возникли проблемы с питанием детей, так как несовершеннолетние не могут получать школьные обеды. Родители, которые сидят с детьми дома, сталкиваются с угрозой потери работы или снижения доходов.

10 марта ЮНЕСКО проведет экстренную встречу министров образования для обсуждения сложившейся ситуации. Политики надеются выработать меры по сохранению системы непрерывного и равного для всех школьного образования.

5 марта стало известно, что общее число человек, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 за пределами Китая, превысило отметку в 12 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки за границами Китая зафиксировано 2103 новых случая инфицирования. Тем самым количество зараженных вне республики достигло 12 668 человек. С заболеванием столкнулись граждане в 76 странах мира. При этом, количество летальных исходов увеличилось до 214.

По данным на четверг, коронавирус был обнаружен также в Аргентине, Чили, Польше и Украине. Кроме того, сегодня ночью власти Сингапура подтвердили наличие инфекции у одного из пассажиров самолета, который прибыл в страну из турецкого города Стамбула.