Пассажирский поезд сбил 64-летнюю пенсионерку в Кемеровской области

Кемерово, 5 марта. 64-летняя жительница Кемеровской области погибла под колесами пассажирского поезда «Новосибирск — Красноярск». Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Трагический инцидент произошел в населенном пункте Тайга. По информации правоохранителей, пенсионерка переходила железнодорожные пути на участке, который проходит через город. Машинист поезда заметил пешехода, подал предупредительный сигнал и задействовал экстренное торможение. Перебиравшаяся через железнодорожное полотно женщина не успела отреагировать, передает «Газета Кемерова».

От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники транспортной полиции призывают граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге и пересекать пути только в установленных местах.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд насмерть сбил женщину в Махачкале. Трагедия произошла в районе «Анжи-базара» на пути следования поезда из Баку в Ростов-на-Дону, передает НСН.