Россиянки рассказали, чем занимаются в свободное время

Москва, 5 марта. Большинство россиянок проводят свободное время за ведением домашнего хозяйства, а также посвящают время детям и даче, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, 63% женщин обычно в свободное время занимаются домашним хозяйством, детьми, дачей. 39% респондентов сообщили, что предпочитают в свободное время смотреть телевизор и слушать радиопередачи. Также россиянки уделяют время чтению (32%), друзьям (31%) и хобби (28%).

Социологи также выяснили, сколько свободного времени есть у представительниц прекрасного пола. Как оказалось, в будни после работы и выполнения других обязанностей у 38% женщин в среднем остается от четырех до семи часов свободного времени в день, у 22% — от двух до трех, у 10% — от восьми до 12, у 8% почти все время свободно, указал «ФедералПресс».

35% респондентов заявили, что в выходные дни у них в среднем от четырех до семи часов свободного времени в день, 24% — от восьми до 12 часов, 13% — почти все время свободно, 12% — от двух до трех часов, сообщил «МИР 24».