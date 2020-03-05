СМИ Ходорковского на фоне вспышки коронавируса пытаются посеять панику в обществе

Москва, 5 марта. Связанные с оппозицией СМИ продолжают активно нагнетать обстановку на фоне вспышки нового типа коронавирусной инфекции и распространения ее в России. Основанная цель либеральной прессы — посеять панику среди граждан и повлиять на процесс голосования по внесению поправок в конституцию в апреле.

«Отличилось» в этом плане интернет-издание «МБХ медиа», которое основано беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Оно выпустило материал об «экстренной закупке» властями Москвы медицинских масок на общую сумму 200 миллионов рублей. Соответствующий договор на поставку масок, действительно, был опубликован, на официальном портале госзакупок, однако, если мягко сказать, смущает утверждение об «экстренности» решения.

По официальным данным, медицинские маски должны быть поставлены до 31 мая 2020 года. Интересно, что сама статья в либеральном СМИ построена логически правильно, но все портит заголовок, который, без сомнения, направлен не только на привлечение аудитории и, соответственно, трафика, но и на создание панических настроений среди гражданского общества. Значит, журналисты «МБХ медиа» намеренно подбирали слова для заголовка, который бы нагнетал обстановку среди простых граждан на фоне коронавируса.

Латвийское издание «Медуза» также не обошло стороной эту тему, заявив в новости, что правительство РФ запретило вывоз с территории страны медицинских масок, респираторов и костюмов химической защиты. Журналисты сослались на документ, опубликованный на сайте кабмина, где говорится, что решение о временном запрете было принято «в целях защиты интересов российских граждан» и «предотвращения дефицита в условиях распространения коронавируса». Об этом пишет Nation News.

Это СМИ неоднократно было поймано на распространении непроверенной и ложной информации. В данном случае речь идет и о некой «второй волне» заболевания коронавирусом среди россиян. Кроме того, журналисты «Медузы» утверждали, что российские власти якобы намеренно скрывают реальную статистику касательно масштаба распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Все это доказывает, что либеральная общественность может в собственных целях использовать новости о временном запрете вывоза из России масок и респираторов. Можно предположить, что для них главная задача — раскачать ситуацию в стране.

Неплохо «отличились» сотрудники издания «Открытые медиа», которое принадлежит все тому же Михаилу Ходорковскому. Они по неподдающимся логическому объяснению связали распространение коронавируса с голосованием по вопросу внесения поправок в конституцию. Получается, что они пытаются создать негативный фон вокруг общероссийского голосования о принятии поправок в Конституцию РФ, запланированного на 22 апреля.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В России предприняты все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции. Однако регулярно вбрасываются в интернет-среду фейки, цель которых заключается в том, чтобы создать панику среди населения.