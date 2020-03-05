В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 5 марта. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выявлено не было. Об этом сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства 5 марта.

«На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории РФ не зарегистрировано. В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года», — указывается в сообщении.

По данным Комиссии здравоохранения Китая, к настоящему моменту зарегистрировано 80,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество инфицированных увеличилось на 143 человека. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме.

В Роспотребнадзоре отметили, что общее число заболевших в мире по состоянию на 5 марта составляет 95,3 тыс. подтвержденных случаев. За время мониторинга «зарегистрировано 1314 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР». Об этом пишет RT.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ранее заявил, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта текущего года. Меры по борьбе с COVID-19 в Китае принесли плоды, но восстановление производства и обычной активности может привести к возникновению второй волны эпидемии, считает глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

Коронавирус стремительно распространяется по миру. Эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю. В стране приняты эффективные меры по предотвращению распространения инфекции. О них подробнее рассказывает «Ридус». Медики регулярно проверяют людей с признаками гриппа и простуды на наличие COVID-19.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ранее проинформировало, что студента-итальянца из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус. В ведомстве уточнили, что на данный момент в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.

Как напоминает телеканал «360», Всемирный банк намерен выделить 12 миллиардов долларов для помощи странам в преодолении медицинских и экономических последствий эпидемии.