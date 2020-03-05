Студента из Италии госпитализировали с подозрением на коронавирус в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 марта. Студента-итальянца из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия. В ведомстве рассказали, что студент из Италии обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционный бокс Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина с диагнозом ОРВИ. Медики проводят лечение и лабораторное обследование. Студента проверяют на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Как пишет РИА Новости, известно, что студент проживал в общежитии СЗГМУ имени И. И. Мечникова.

«Был определен круг контактных лиц. Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, общее число человек, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 за пределами Китая, превысило отметку в 12 тысяч. По данным ВОЗ, за последние сутки за границами Китая зафиксировано 2 103 новых случая инфицирования. Тем самым количество зараженных вне республики достигло 12 668 человек. С заболеванием столкнулись граждане в 76 странах мира. При этом, количество летальных исходов увеличилось до 214.

По последним данным, коронавирус был обнаружен также в Аргентине, Чили, Польше и Украине. Кроме того, сегодня ночью власти Сингапура подтвердили наличие инфекции у одного из пассажиров самолета, который прибыл в страну из турецкого города Стамбула.