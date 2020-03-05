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В Казахстане задержали банду, поставлявшую оружие из России

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В Казахстане задержали банду, поставлявшую оружие из России

Алма-Ата, 5 марта. Правоохранители задержали членов транснациональной преступной группы, которые занимались поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Контрабандистов поймали 27 февраля в Акмолинской области.

«Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов «Макарова» и более 1300 патронов к ним», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, отметил телеканал «360».

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Источник: Пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана
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