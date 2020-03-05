Совфед предложил пересмотреть тарифы на электроэнергию в регионах России

Москва, 5 марта. Тарифы на электроэнергию могут выравнять в регионах России уже в 2021 году. Об этом сообщили в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее с инициативой ввести единую политику формирования тарифов на электроэнергию выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сегодня средний тариф — 3,4 рубля за 1 кВт•ч. Цена по всей стране должна быть ниже этого показателя. Это значительно улучшит качество жизни людей», — рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.

Повышать стоимость электроэнергии в тех регионах, где тарифы ниже указанного значения, не планируют.

Выравнивание тарифов приведет к тому, что в убыточных субъектах цены снизятся примерно на 50%. Частично инициатива будет профинансирована из средств госсубсидирования. Если такую поддержку будут оказывать бизнесу, то в первую очередь изменения коснутся социально ориентированных организаций, передает телеканал «360».

Семенов отметил, что в инициативе говорится не об усреднении тарифов, а об усилении государственного регулирования. В первую очередь, речь идет о пересмотре неоправданно завышенных цен, сообщает «ФедералПресс».

Сейчас самые высокие тарифы зарегистрированы на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке — здесь стоимость одного кВт•ч составляет восемь рублей. Меньше всего за электроэнергию платят в Иркутской области — менее одного рубля за один кВт•ч.

Ранее эксперты назвали несколько способов сэкономить на оплате ЖКУ. Специалисты посоветовали отключать бытовые приборы от сети и использовать энергосберегающие лампочки.