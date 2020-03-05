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Ученые выяснили, что потеря близкого человека повышает риск смерти от рака кожи

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Ученые выяснили, что потеря близкого человека повышает риск смерти от рака кожи

Москва, 5 марта. Ученые нашли связь между стрессом и развитием рака кожи. Соответствующий материал опубликован в British Journal of Dermatology.

Эксперты из Дании и Великобритании провели анализ статистических данных и выяснили, что потеря партнера или смерть близкого человека может быть связана «с повышенным риском смерти после постановки диагноза». Исследование было проведено при финансировании Европейской академией дерматологии и венерологии.

Исследователь из Великобритании Синеад Ланган подчеркнул, что «специалисты не исключают, что стресс играет важную роль в прогрессировании меланомы».Об этом пишет Medicalxpress. Ученые добавили, что «клинические данные ограничены», поэтому необходимо провести дополнительные работы. Представленная учеными статистика свидетельствует о том, что пациенты с онкологией на 17% чаще умирали от заболевания, когда теряли спутника жизни.

Ученые выяснили, что потеря близкого человека повышает риск смерти от рака кожи

Российские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток, который предполагает использование магнитных импульсов. Как сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени Королева, ученые планируют разрушить раковые клетки с помощью импульсного магнитного поля. Действие установки точечное, поэтому негативного влияния на здоровые клетки нет.

Напомним, врачи назвали пять игнорируемых симптомов, которые могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. В список симптомов вошел кашель. Если у человека появляются приступы кашля без причины, то это может свидетельствовать о развитии рака легких. Изжога может говорить о раке горла или гортани. Кровь в стуле может предупреждать о раке кишечника,  а опухшие лимфатические узлы — о лимфоме.

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