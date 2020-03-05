Ученые выяснили, что потеря близкого человека повышает риск смерти от рака кожи

Москва, 5 марта. Ученые нашли связь между стрессом и развитием рака кожи. Соответствующий материал опубликован в British Journal of Dermatology.

Эксперты из Дании и Великобритании провели анализ статистических данных и выяснили, что потеря партнера или смерть близкого человека может быть связана «с повышенным риском смерти после постановки диагноза». Исследование было проведено при финансировании Европейской академией дерматологии и венерологии.

Исследователь из Великобритании Синеад Ланган подчеркнул, что «специалисты не исключают, что стресс играет важную роль в прогрессировании меланомы».Об этом пишет Medicalxpress. Ученые добавили, что «клинические данные ограничены», поэтому необходимо провести дополнительные работы. Представленная учеными статистика свидетельствует о том, что пациенты с онкологией на 17% чаще умирали от заболевания, когда теряли спутника жизни.

Российские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток, который предполагает использование магнитных импульсов. Как сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени Королева, ученые планируют разрушить раковые клетки с помощью импульсного магнитного поля. Действие установки точечное, поэтому негативного влияния на здоровые клетки нет.

Напомним, врачи назвали пять игнорируемых симптомов, которые могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. В список симптомов вошел кашель. Если у человека появляются приступы кашля без причины, то это может свидетельствовать о развитии рака легких. Изжога может говорить о раке горла или гортани. Кровь в стуле может предупреждать о раке кишечника, а опухшие лимфатические узлы — о лимфоме.