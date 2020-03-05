Росконтроль оценил шампуни для окрашенных волос

Москва, 5 марта. Специалисты Росконтроля протестировали шампуни для окрашенных волос, представленные на российских прилавках. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщила пресс-служба, для исследования были отобраны шампуни марок Pantene Pro-V, Le Petit Marseillais, «Прелесть Professional», «Чистая линия», Natura Siberica и Garnier Fructis. Эксперты оценили пенообразующую способность, так как «количество и устойчивость пены влияют на очищающую способность».

Они объяснили, что по ГОСТу пенное число должно быть не менее 100 миллиметров, а устойчивость пены — не менее 0,8. При этом самое высокое пенное число оказалось у брендов Garnier Fructis и Pantene Pro-V – 182 миллиметра. Самое низкое — у «Прелесть Professional» — 54 миллиметра. Специалисты добавили, что это не является недостатком Низкое пенное число проявляется у шампуней с отсутствием в составе сульфатсодержащих ПАВ. Это означает, что такой шампунь подойдет людям с аллергией на агрессивные сульфаты.

Водородный показатель (pH) и содержание хлоридов во всех исследуемых образцах оказались в норме. Шампуни не будут вызывать ощущение стянутой кожи. Меньше всего хлоридов в жидкости от Natura Siberica (0,3%), а больше всего — в «Чистой линии» (1,9%).

Тест на безопасность не выявил в образцах бактерий группы кишечной палочки или токсичных элементов.

Ведомство рекомендовало все шампуни к покупке. При этом дешевле всего стоит продукт от «Чистой линии» (317 рублей за один литр), а дороже всего — шампунь «Прелесть Professional» (618 рублей за один литр).