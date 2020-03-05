В Роскачестве дали рекомендации, какие розовые вина лучше покупать в 2020 году

Москва, 5 марта. Роскачество советует покупать максимально свежие розовые вина урожая 2018–2019 годов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что к розовым винам применимо правило «пить сейчас». По словам специалистов, употреблять их стоит не позже чем через год-полтора после сбора урожая.

«Вина 2019 года представлены на полках пока не слишком широко, поэтому стоит ориентироваться на урожай 2018 года», — отметили в организации.

Кроме того, эксперты рекомендовали выбирать вино по географическим индикаторам. На бутылках могут быть надписи «Вино защищенного географического указания» и «Вино защищенного наименования места происхождения». Это означает, что вино произведено на 100% из российского винограда.

По словам экспертов, плюсом является то, что производитель указывает сорт винограда. При этом один из главных врагов любого вина — это прямые солнечные лучи. Если вино в бутылке имеет желтоватый оттенок, это говорит об окислении. Качественное розовое вино должно иметь цвет в широкой гамме от бледного «лососевого» цвета до яркого розового.

Ранее результаты исследования российского розового вина показали, что лишь 10% проверенной продукции не дотягивает до нижних границ ГОСТа. Специалисты изучили 19 образцов розового вина российского производства в среднем ценовом сегменте. Эксперты по итогам анализа проб пришли к выводу, что лишь 10% из них не дотягивают до нижней границы ГОСТа. Девять товаров из 19 были признаны исследователями превосходящими планку государственного стандарта, они смогли войти в «Винный гид России».

В девятку лучших попали вина: Chateau Tamagne (два вида), Esse, Fanagoria (два вида), а также ZB, «Высокий Берег», «Саук-Дере», «Усадьба Перовских».