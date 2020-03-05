У девяти россиян с Diamond Princess не нашли коронавируса

Владивосток, 5 марта. Результаты анализов девяти россиян, снятых с круизного лайнера Diamond Princess в Японии и помещенных во Владивосток на карантин, показали отсутствие коронавирусной инфекции.

Семь россиян с Diamond Princess прибыли во Владивосток к 23 февраля. Медики доставили их в инфекционную больницу и взяли анализ крови. Еще двое человек прилетели из Японии 29 февраля. Они тоже были осмотрены врачами и помещены в карантин.

Согласно информации министерства здравоохранения Приморья, анализы россиян были изучены новосибирским научно-исследовательским центром «Вектор». У всех девяти человек коронавирус не обнаружен. Перед выпиской их ожидает повторный анализ, сообщает РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» писала, что японские власти в начале марта завершили эвакуацию пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, простоявшего месяц на карантине у порта Иокогамы. В общей сложности число заразившихся COVID-19 на корабле превысило 700 человек.

Стоит отметить, что 3 марта власти Норвегии поместили на карантин круизный лайнер из Германии Aida Aura из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров. Двое людей на корабле ранее контактировали с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

На борту круизного лайнера находится более 1,2 тыс. пассажиров. Согласно предварительным данным, симптомы коронавируса ни у кого не были выявлены.