Заслуженный спасатель РФ объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

Москва, 5 марта. Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе шансов выжить. Об этом рассказал бывший глава Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

По его словам, отравление углекислым газом в 100% случаев ведет к смерти.

«Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа — это смерть», — подчеркнул эксперт.

Как пишет РИА Новости, специалист объяснил, что при таких отравлениях людей практически никогда не удается «откачать». Помочь может только применение специальной методики вентиляции легких, для которой нужно оборудование.

«А пока доедут, пока довезут — шансов у них не было», — добавил спасатель.

28 февраля на дне рождения российского блогера Екатерины Диденко из-за сухого льда погибли три человека. Гости устроили заплыв в банном комплексе в Москве. Из-за засыпки сухого льда в бассейн погиб супруг блогера, а также двое гостей.

Напомним, телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инцидент. Она уточнила, что москвичи пришли развлекаться, а вместо этого погибли. Журналистка подчеркнула, что ей показалась дикой реакция Диденко на происходящее. Она напомнила, что девушка продолжает выкладывать ролики в социальной сети Instagram, увеличивая число подписчиков.

При этом через несколько дней после трагедии Диденко пришла на шоу к Андрею Малахову, а также приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Она рассказала, что ей оказали психологическую помощь после гибели мужа.