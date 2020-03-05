Историк Антонов рассказал о прототипе радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны»

Москва, 5 марта. Прославленная советская разведчица-нелегал Анна Камаева была прототипом радистки Кэт из популярного телесериала «Семнадцать мгновений весны». Об этом рассказал в ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки России Владимир Антонов.

По его словам, Камаева пришла в советскую внешнюю разведку в конце 1930-х годов. С начала Великой Отечественной войны ее включили в состав особой группы при НКВД. Сотрудники секретной службы должны были проводить разведывательно-диверсионные операции на оккупированной советской территории.

Как пишет РИА Новости, если бы немецкие войска взяли Москву, то Камаевой поручили бы совершить покушение на самого Адольфа Гитлера. Как уточнил специалист, после окончания войны Камаева вышла замуж за сотрудника внешней разведки Михаила Филоненко. С 1948 года они регулярно выезжали за рубеж для работы по линии нелегальной разведки.

«Игравший Штирлица Вячеслав Тихонов, в свою очередь, многое позаимствовал у ее мужа, тоже разведчика-нелегала Михаила Ивановича Филоненко. Они дружили до самой кончины супругов-разведчиков», — сообщил историк.

Напомним, «Семнадцать мгновений весны» — советский 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой. Снят по одноименному роману Юлиана Семенова. Это военная драма о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии, снималась с 1971 по 1973 год.

Первую серию картины зрители увидели 11 августа 1973 года. Фильм приобрел широкую популярность в Советском Союзе уже во время премьерного показа, в связи с чем повторный показ состоялся уже через три месяца.