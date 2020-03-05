Вспышки коронавируса могут произойти в ряде новых стран

Пекин, 5 марта. Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг заявил, что в ближайшие недели в ряде стран могут произойти новые вспышки коронавируса. По его мнению, на территорию стран, где сейчас складывается наиболее тяжелая ситуация, вирус привезли китайские путешественники. Однако ранее они были и в других государствах.

Коулинг отметил, что для распространения коронавирусу необходимо время, а COVID-19 распространяется не очень быстро. При этом уже известны тысячи случае заражения в Италии, Иране и Южной Корее.

«Если предположить, что инфекция распространяется с той же скоростью, с какой это происходило в Ухани, то всего горстка импортированных случаев заражения может привести к эпидемии с общим числом случаев около 1 тысячи примерно через месяц», – заявил эпидемиолог.

Он также заявил, что, если эпидемия в стране будет распространяться с аналогичной скоростью и власти не введут эффективные меры контроля, после двух месяцев может быть около 10 тысяч зараженных. После могут появиться первые летальные случаи, сообщает РИА Новости.

Китайский ученый также отметил, что в КНР были предприняты серьезные меры по сдерживанию с конца января. Однако первые инфицированные могли уехать раньше, предполагает Бен Коулинг.

Напомним, ранее первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Аргентине, Чили, Польше и Украине. Вместе с тем сегодня ночью власти Сингапура подтвердили наличие инфекции у пассажира самолета, который прибыл из турецкого города Стамбул.

Пока власти Турции не сообщали об обнаружении на территории страны коронавируса. Однако стоит отметить, что в случае возникновения эпидемии, Анкара может понести существенные убытки из-за потери туристического потока.