Вашингтон, 5 марта. Российский предприниматель Евгений Пригожин, возглавляющий компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг», сообщил суду американского столичного округа Колумбия, что организация не может предоставить документы, запрашиваемые в рамках дела о «вмешательстве», ввиду их отсутствия. Бизнесмен направил в суд США соответствующее письменное заявление.

Ранее прокуратура США запросила у «Конкорда» данные о ее структуре, а также внутреннюю переписку сотрудников. Американские власти утверждают, что компания якобы предоставила запрашиваемые документы не в полной мере, поэтому суд округа Колумбия обязал организацию выслать данные до 17.00 4 марта (01.00 5 марта по московскому времени).

«Я ознакомился с переводом на русский язык судебных запросов от 24 января 2020 года и от 10 февраля 2020 года и могу утверждать, что компания «Конкорд» выполнила оба запроса полностью, предоставив все документы, находившиеся у нее на хранении, под ее контролем или в собственности, которые соответствуют категориям судебных запросов», — говорится в заявлении Пригожина, опубликованном в электронной базе данных суда.

Российский бизнесмен подчеркнул, что произвести поиск по некоторым категориям документов невозможно из-за их отсутствия. Например, «Конкорд» не хранит электронные письма более трех месяцев — по истечении этого срока вся переписка уничтожается на уровне серверов и рабочих станций. По этой причине у компании нет возможности предоставить электронные письма за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года. Помимо этого, в «Конкорде» не ведут учет звонков и сообщений с мобильных телефонов сотрудников.

Также Пригожин сообщил суду, что поручил бухгалтеру найти запрашиваемые записи об электронных платежах в пользу ряда компаний за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года, однако этих данных обнаружить не удалось. Был проведен дополнительный поиск в системе «1С», который тоже не дал результатов. Предприниматель подчеркнул, что «Конкорд» не смог предоставить данные о запрашиваемых платежах, так как попросту не совершал их.

«Компания «Конкорд» не совершала ни прямых, ни косвенных платежей в пользу «Агентства интернет-исследований» в период, обозначенный в судебном процессе», — приводит выдержку из заявления бизнесмена ТАСС.

Кроме того, Евгений Пригожин подчеркнул, что с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 он не был ни генеральным директором, ни сотрудником компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».

«Соответственно, в распоряжении «Конкорд» не было никаких записей из расписания или распорядка дня, составленных мною или для меня», — говорится в заявлении российского бизнесмена.

Напомним, ранее Вашингтон безосновательно пытался обвинить «Конкорд» во вмешательстве в президентские выборы США, состоявшиеся в 2016 году. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер организовал в связи с этим провальное расследование, которое длилось почти два года и на которое потратили около 30 миллионов долларов, полученных за счет американских налогоплательщиков. В результате Мюллер был вынужден признать, что никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой не существует. После обвинений, которые предъявили Мюллеру адвокаты «Конкорда», спецпрокурор сбежал со своего поста. Он признал свое фиаско перед журналистами и заявил, что покидает Минюст США.