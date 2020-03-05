В Госдуме предложили разработать в РФ программу «Семейная городская среда»

Москва, 5 марта. Депутат Государственной думы Виктор Зубарев предложил разработать в России федеральную программу «Семейная городская среда». Парламентарий обратился к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Как говорится в тексте сообщения, в ряде регионов России уже происходят положительные изменения местной инфраструктуры. Среди позитивных изменений улучшение дворовых территорий, реконструкция зданий, переоборудование парков и так далее.

Как пишет издание RT, при этом в стране много субъектов, где бюрократические и финансовые вопросы тормозят этот процесс. Зубарев предложил Минстрою разработать федеральную программу «Семейная городская среда».

По его словам, нужно ввести всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды. Депутат считает, что населенные пункт можно будет оценивать в том числе по средней отдаленности школ от жилых домов, количеству безопасных пешеходных маршрутов и так далее.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов провел в Смольном заседание малого правительства. Власти города обсудили программу благоустройства. Градоначальник сказал, что власти выделили средства на благоустройство. Чиновники должны взять под контроль работу районов, муниципальных округов.

Беглов добавил, что через две недели будет составлен график приемки объектов. Необходимо уделить внимание вопросу освещения территории.

Глава города напомнил, что сегодня во время объезда Василеостровского района он предложил организовать конкурс на лучший двор. Победителям полагается денежный приз.

Ранее Беглов анонсировал создание пешеходной зоны в Волжском переулке.