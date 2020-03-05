Власти Сингапура запретили пассажирам лететь рейсом Turkish Airlines из-за коронавируса

Сингапур, 5 марта. Власти Сингапура запретили пассажирам лететь самолетом авиакомпании Turkish Airlines, на борту которого ранее был обнаружен зараженный коронавирусом COVID-19. Об этом пишет газета The Straits Times.

Попасть в Стамбул этим рейсом планировали около 200 пассажиров, однако власти разрешили вылет только экипажу. По данным газеты, местные жители отправились по домам, остальным обеспечили проживание в гостиницах.

Ранее Минздрав Сингапура сообщил, что тест подтвердил коронавирус у одного из пассажиров рейса TK54, который прибыл из Турции 3 марта. Сейчас специалисты проверяют тех, кто мог контактировать с зараженным, пишет «АиФ».

Отметим, что ранее официальных сообщений о регистрации случаев коронавируса в Турции не поступало. Это может быть связано с тем, что в случае вспышки COVID-19 страна лишится существенных доходов от потока туристов. Как ранее рассказала Федеральному агентству новостей член Международной Академии туризма Галина Дехтярь, среднестатистический турист тратит за одну поездку в Турцию порядка 600 долларов. Прекращение туристического потока грозит турецкому бизнесу серьезными убытками. По мнению экспертов, поездки в Турцию и ряд других стран сейчас небезопасны из-за коронавируса. Многие россияне самостоятельно отказываются от путешествий.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент в Китае заразились уже более 80 тысяч человек, а жертвами инфекции стали свыше трех тысяч.

Кроме того, вспышки коронавируса зафиксированы в Италии, Южной Корее, Иране и Японии. А в Испании число зараженных достигло 200 человек, пишет НСН.