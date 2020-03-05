Эпидемиолог предупредил о возможности второй волны коронавируса в Китае

Гонконг, 5 марта. Меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Китае принесли плоды, но восстановление производства и обычной активности может привести к возникновению второй волны эпидемии. Об этом заявил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

В связи с быстрым распространением COVID-19 после 20 января власти Китая ввели комплекс беспрецедентных и эффективных мер по сдерживанию эпидемии. Однако восстановление нормального транспортного сообщения, возобновление работы и учебы, снятие карантинных ограничений несут определенные риски для населения.

«Китай уже сдержал первую волну на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна», — цитирует Коулинга РИА Новости.

По мнению ученого, говорить о том, что главная опасность миновала, пока рано, так как «нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции».

Вспышка вызванной коронавирусом опасной формы пневмонии произошла в городе Ухань в конце 2019 года. К настоящему моменту количество заразившихся в мире превысило 95 тысяч человек, почти 3,3 тысячи человек погибли, вылечились более 53 тысяч заразившихся.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ранее сообщил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории Китая до конца марта.