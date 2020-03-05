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Пять военнослужащих получили травмы при взрыве на полигоне в Мурманской области

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Пять военнослужащих получили травмы при взрыве на полигоне в Мурманской области

Мурманск, 5 марта. Пять военнослужащих-контрактников получили травмы при взрыве на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Инцидент произошел 4 марта во время занятий по боевой подготовке. Причиной происшествия стали нарушения техники безопасности, которые привели к взрыву маломощного имитационного заряда.

В пресс-службе уточнили, что контрактники получили незначительные травмы. Все они были доставлены в медицинские учреждения. Угрозы жизни пострадавших нет, передает РИА Новости.

В связи со взрывом инициирована проверка, которую проводят командование гарнизона и правоохранительные органы.

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Источник: РИА Новости
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