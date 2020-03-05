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8:59 5 Марта 2020

Денис Шмыгаль возглавил новое правительство Украины. События дня. ФАН-ТВ

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На Украине сменилось правительство

Денис Шмыгаль возглавил новое правительство Украины. События дня. ФАН-ТВ

На Украине продолжается обновление кабмина. Вслед за отставкой Алексея Гончарука правительство возглавил Денис Шмыгаль. В прежнем составе он занимал пост вице-премьера, а сейчас формирует новую команду. С его подачи сменилось руководство ключевых ведомств: МИД возглавил Дмитрий Кулеба, министерство обороны — Андрей Таран, а министерство финансов — Игорь Уманский. Были и те, кто сохранил свой пост — в их числе, например, глава МВД Украины Арсен Аваков. Он в правительстве еще со времен бывшего президента Петра Порошенко. В общей сложности вакантными остались четыре позиции: в министерствах экономики, образования энергетики и культуры. Напомним, что теперь уже бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук ушел в отставку накануне, а вслед за ним — весь кабмин. Состав продержался у власти всего лишь полгода. Президент Владимир Зеленский объяснил уход политика нерешенными задачами в экономике.

Евросоюз пошел на уступки в вопросе беженцев

Денис Шмыгаль возглавил новое правительство Украины. События дня. ФАН-ТВ

А Евросоюз потихоньку идет на уступки, опасаясь волны нелегальных мигрантов. Альянс ускорит свою помощь для сирийских беженцев в Турции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Такая «благотворительность» связана с последними действиями Анкары, которая пригрозила выпустить в Европу тысячи выходцев из Сирии. Это случилось на фоне обострения ситуации в Идлибе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что его страна больше не в состоянии удерживать поток беженцев с Ближнего Востока, а Евросоюз не оказывает никакой поддержки. Как итог, Турция открыла свои рубежи с ЕС, и особенно не повезло приграничной Греции, куда направились тысячи мигрантов. Это обернулось массовыми беспорядками. И теперь «европейская семья» рассчитывает на диалог с Анкарой.

Трамп потроллил демократов после «супервторника»

Денис Шмыгаль возглавил новое правительство Украины. События дня. ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп оценил итоги праймериз «супервторника». Американский лидер назвал «невероятным возвращением» результаты демократа Джо Байдена, вероятного соперника на выборах президента страны. Как ни странно, в этот раз Трамп даже обошелся без троллинга и основное внимание уделил другим демократам — Тому Стейеру и Майклу Блумбергу. Которые уже снялись с предвыборной гонки, но не избежали насмешек Трампа: он припомнил обоим политикам многомилионные затраты на избирательную кампанию. Но уже по привычке президент «уколол» и Джо Байдена, назвав того «сонным Джо». Напомним, что в «супервторник» Байден обошел своего конкурента Берни Сандерса на праймериз демократов, победив в 10 штатах из 14. Он заручился поддержкой большинства делегатов и стал новым фаворитом предвыборной гонки.

Фанаты устроили потасовку на матче «Зенит» — «Ахмат»

Денис Шмыгаль возглавил новое правительство Украины. События дня. ФАН-ТВ

Настоящее побоище ждало фанатов футбола на Кубке России в Грозном. Матч «Ахмата» с петербургским «Зенитом» обернулся массовой дракой прямо на трибунах. Накал страстей на футбольном поле явно передался толпе болельщиков — они вскочили со своих мест, из-за чего судье пришлось остановить игру. Очевидцы утверждают: конфликт завязался между первым и вторым таймами, когда фанаты «Зенита» сняли майки в знак поддержки своей команды. И это, видимо, не понравилось грозненцам. К счастью, обстановка успокоилась, но стычки еще продолжались в течение матча. Он, кстати, затянулся: основное время закончилось вничью, а в дополнительное победу вырвал «Зенит» (1-2). Петербуржцы сыграют в полуфинале кубка, в то время как Российский футбольный союз (РФС) займется расследованием инцидента.

 