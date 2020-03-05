Денис Шмыгаль возглавил новое правительство Украины. События дня. ФАН-ТВ

На Украине сменилось правительство На Украине продолжается обновление кабмина. Вслед за отставкой Алексея Гончарука правительство возглавил Денис Шмыгаль. В прежнем составе он занимал пост вице-премьера, а сейчас формирует новую команду. С его подачи сменилось руководство ключевых ведомств: МИД возглавил Дмитрий Кулеба, министерство обороны — Андрей Таран, а министерство финансов — Игорь Уманский. Были и те, кто сохранил свой пост — в их числе, например, глава МВД Украины Арсен Аваков. Он в правительстве еще со времен бывшего президента Петра Порошенко. В общей сложности вакантными остались четыре позиции: в министерствах экономики, образования энергетики и культуры. Напомним, что теперь уже бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук ушел в отставку накануне, а вслед за ним — весь кабмин. Состав продержался у власти всего лишь полгода. Президент Владимир Зеленский объяснил уход политика нерешенными задачами в экономике.

Евросоюз пошел на уступки в вопросе беженцев А Евросоюз потихоньку идет на уступки, опасаясь волны нелегальных мигрантов. Альянс ускорит свою помощь для сирийских беженцев в Турции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Такая «благотворительность» связана с последними действиями Анкары, которая пригрозила выпустить в Европу тысячи выходцев из Сирии. Это случилось на фоне обострения ситуации в Идлибе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что его страна больше не в состоянии удерживать поток беженцев с Ближнего Востока, а Евросоюз не оказывает никакой поддержки. Как итог, Турция открыла свои рубежи с ЕС, и особенно не повезло приграничной Греции, куда направились тысячи мигрантов. Это обернулось массовыми беспорядками. И теперь «европейская семья» рассчитывает на диалог с Анкарой.

Трамп потроллил демократов после «супервторника» Президент США Дональд Трамп оценил итоги праймериз «супервторника». Американский лидер назвал «невероятным возвращением» результаты демократа Джо Байдена, вероятного соперника на выборах президента страны. Как ни странно, в этот раз Трамп даже обошелся без троллинга и основное внимание уделил другим демократам — Тому Стейеру и Майклу Блумбергу. Которые уже снялись с предвыборной гонки, но не избежали насмешек Трампа: он припомнил обоим политикам многомилионные затраты на избирательную кампанию. Но уже по привычке президент «уколол» и Джо Байдена, назвав того «сонным Джо». Напомним, что в «супервторник» Байден обошел своего конкурента Берни Сандерса на праймериз демократов, победив в 10 штатах из 14. Он заручился поддержкой большинства делегатов и стал новым фаворитом предвыборной гонки.