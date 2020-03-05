Названы наиболее популярные у россиян внутренние туристические направления

Москва, 5 марта. Аналитики назвали самые популярные у россиян туристические направления внутри страны, рейтинг возглавили Сочи, Москва и Красная Поляна.

Аналитический центр Avito Недвижимость изучил информацию о просмотрах объявлений о краткосрочной аренде жилья на курортах и в туристических точках пользователей из 25 крупнейших городов России. Рассматривались данные за период с 1 декабря прошлого по 29 февраля текущего года.

Минувшей зимой россияне чаще всего интересовались Сочи. Курорт оказался в топ-3 популярных направлений у пользователей из 21 крупнейшего города страны. На втором месте расположилась Москва, которая вошла в топ популярных направлений у жителей восьми городов. Горнолыжный курорт Красная Поляна пользовался популярностью у жителей пяти крупнейших городов.

На фоне аномально теплой зимы россияне также проявляли интерес к путешествиям в регионы с более холодным климатом. К примеру, часть нижегородцев и краснодарцев интересовались Якутском.

Кроме того, россияне активно проявляли интерес к поездками в расположенные по соседству курорты или крупные города с туристическими достопримечательностями.

«Например, в Иркутске в топ популярных направлений для краткосрочной аренды недвижимости вошел Улан-Удэ, в Калининграде – курортные городки-спутники Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский», — цитирует исследование РИА Новости.

Жителей Москвы минувшей зимой больше всего интересовали Сочи, Петербург и Переславль-Залесский.

Ранее доктор экономических наук, доктор социологических наук, профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, член Международной Академии туризма Галина Дехтярь в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) заявила, что россияне откажутся от отдыха в Турции, если их жизни и здоровью будет грозить опасность. Потоки туристов в эту страну могут быть ограничены из-за коронавируса и политических разногласий Москвы и Анкары, отметила эксперт.