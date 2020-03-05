Коллекторы призвали платить по долгам вовремя и полностью

Москва, 5 марта. Россиянам следует вовремя и полностью платить по долгам, чтобы не столкнуться с работниками коллекторского агентства, а в случае образования задолженности рассматривать коллектора как консультанта. Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Ответ очень прост — платить по долгам вовремя и полностью. Но если возникли проблемы, рассматривайте коллектора как консультанта, с которым можно и нужно обсудить, как выйти из ситуации неплатежей. Диалог всегда лучше, чем глухая самоизоляция — ведь долги не исчезнут сами по себе», — цитирует Мехтиева РИА Новости.

Президент НАПКА рассказал, что многие кредиторы быстро обращаются в суд после выхода заемщика на «просрочку». Но по судебному решению долги начинают возвращать лишь через 9-12 месяцев. При этом получить удается только 14% от задолженности.

Мехтиев также предложил задуматься над внедрением в стране института частных судебных приставов. Глава НАПКА напомнил, что существуют долги, которые возникают в отношениях между одними юридическими лицами и другими, а также между частными лицами и организациями. Привлекать для их взыскания Мехтиев предлагает частных, а не содержащихся на налоги граждан государственных приставов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что НАПКА составила рейтинг выплаты задолженностей по кредитам в регионах России. По данным ассоциации, чаще всех не платят по кредитам жители Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а по сумме просроченной задолженности в среднем на человека лидируют Тыва (31,5 тыс. руб.), Московская область (30,1 тыс. руб.) и Якутия (29,1 тыс. руб.).