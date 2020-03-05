ЕС осудил попытки Турции шантажировать Европу миграционным давлением

Брюссель, 5 марта. Евросоюз категорически отвергает попытки использования Турцией миграционного давления для достижения своих политических целей. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД, который был опубликован в среду.

На экстренном заседании, которое состоялось в Брюсселе, члены Совета ЕС приняли решение внимательно следить за миграционной ситуацией и вернуться к этому вопросу 13 марта в Люксембурге. При этом было отмечено, что Совет признает риски, с которыми сталкивается Турция, а также усилия Анкары по размещению 3,7 млн мигрантов.

«Однако Совет категорически отвергает попытки использования миграционного давления для достижения политических целей. Эта ситуация на внешних границах ЕС совершенно неприемлема», – говорится в заявлении Евросоюза.

Также отмечается, что Совет ЕС ожидает от Анкары соблюдения соглашения 2016 года, поскольку страны Евросоюза и Турция должны получать взаимные выгоды от этого соглашения, сообщает ТАСС.

Напомним, после того, как в сирийском Идлибе погибли более 30 турецких военных президент Реджеп Тайип Эрдоган решил открыть границу с ЕС для беженцев. Сотрудникам турецкой полиции было дано указание не останавливать граждан, пересекающих границу. Вскоре Анкара сообщила о том, что более 76 тысяч беженцев покинули страну через приграничный с Грецией и Болгарией город Эдирне, пишет «Газета.ru».

Ранее эксперты заявили, что решение Турции является обычным шантажом, поскольку в этой ситуации Эрдогану не остается ничего больше, кроме как запугивать ЕС. Делается это для того, чтобы заставить европейских лидеров подписаться под повесткой «гуманитарной катастрофы» и спасать вместе с ним боевиков в Идлибе. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.